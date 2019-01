Dode bij ongeval op A1, weg hele middag dicht, advies: Rijd om via Arnhem

update Lijnbus blokkeert A28 na ongeval met meerdere voertuigen

30 november Een ongeval met een vrachtwagen, een lijnbus en meerdere auto's heeft vanochtend voor veel verkeershinder gezorgd op desnelweg A28 bij Hattemerbroek. De voertuigen botsten rond 08.00 uur op elkaar in de richting van Zwolle. De voorkant van de bus is aan gruzelementen. Het verkeer in Zwolle stond compleet vast: files op de A28, A50 en N50. Na de ochtendspits werd de weg weer vrijgegeven.