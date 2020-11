Dode man (36) in hotelkamer in Hengelo, vrouw (27) aangehouden

Misdrijf niet uitgesloten

„Het onderzoek richt zich momenteel op de doodsoorzaak en daarom kunnen we überhaupt nog niet zeggen of hier ook sprake is van een misdrijf”, aldus politiewoordvoerster Marloes Ballast. In de loop van de komende dagen wordt daar meer duidelijkheid over verwacht.



Een misdrijf wordt overigens niet uitgesloten. De politie bevestigt namelijk dat er in dezelfde nacht ook een aanhouding is verricht in het hotel. Het gaat om een 27-jarige vrouw, tevens afkomstig uit Haarlem, die op het moment van de melding ook in de kamer aanwezig was.