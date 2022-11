Dood ‘bikkelharde’ rugbyer (50) is klap voor zijn club; teamgenoten zagen ongeluk gebeuren

Man valt vier meter van ladder in Ambt Delden: in kritieke toestand naar ziekenhuis

ABMT DELDEN - Een man is woensdag ernstig gewond geraakt toen hij van vier meter hoogte van een ladder viel. Dat gebeurde aan de Kloetenweg in Ambt Delden. Hij is in kritieke toestand met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

7 september