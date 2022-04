Dood Hüseyin Torunlar komt als mokerslag aan in Turkse gemeenschap Deventer: ‘Ik zie dit als een aanslag op de journalistiek’

In de Turkse gemeenschap in Deventer is er veel ongeloof over de moord op de Zwolse broers Torunlar, woensdagavond. Hüseyin Torunlar was er een graag geziene verschijning. ,,We zijn het nog aan het verwerken.”