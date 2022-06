Door klanten belaagde ondernemer Haaksbergen laat zich failliet verklaren

HAAKSBERGEN - Meubelzaak Sofa Store/OCKR Store in Haaksbergen is failliet. Eigenaar Frank Lansink vroeg zelf het faillissement aan, omdat ‘hij de sfeer rond het bedrijf niet meer prettig vond’, zoals curator Mink Severiens het verwoordt.

OCKR - ook handelend onder de namen Twents Occasion Center, Frank Lansink en Sofa Store - kwam in het nieuws toen bleek dat klanten niet de bestellingen kregen waarvoor zij wel een aanbetaling hadden gedaan. Velen van hen zijn lid van de facebookgroep ockr store/sofa store gedupeerden.

Aangifte bij politie

Severiens gaat in kaart brengen hoe de meubelzaak in amper een jaar tijd kopje onder ging, hoeveel gedupeerden er zijn en hoe groot de schuldenlast is. „De ondernemer geeft aan dat de omzet aanzienlijk is gedaald en dat hij daardoor in de problemen is gekomen”, aldus Severiens.

Volgens de curator is er in de zaak aan de Bartokstraat in Haaksbergen nog wel wat voorraad. Het ligt in de rede dat de curator die voorraad gaat verkopen. Zeker één klant heeft bij de politie aangifte gedaan van oplichting.

De kans dat gedupeerden nog iets van hun geld terugzien is klein, omdat de Belastingdienst bij faillissementen altijd voorrang krijgt boven andere schuldeisers.

Brief

In een brief die de eigenaar afgelopen zaterdag naar klanten stuurde, meldt hij dat er sprake is van overmacht. In een interview met RTV Oost legt de ondernemer uit dat hij kampte met explosief gestegen transportkosten, vertraging bij de levering en beschadigde meubels.

Opmerkelijk is dat de meubelzaak Meubybroers aan de Industriestraat in Hengelo, gedreven door een broer van eigenaar Frank Lansink van Sofa Store/OCKR Store, twee weken geleden ook failliet ging. De websites van beide bedrijven vertonen grote gelijkenis. Curator Severiens: „Of daar verbanden liggen, ga ik uiteraard onderzoeken, maar daar is nu nog niets over te zeggen.”