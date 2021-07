Doorgezaagde gasleiding in centrum Zwolle: straten, winkels en woningen urenlang ontruimd

Een finaal doorgezaagde gasleiding in het centrum van Zwolle heeft brandweer, politie en Enexis vandaag vanaf ongeveer 13.30 zo’n twee uur bezig gehouden. Meerdere straten werden ontruimd. De kapotte gasleiding bevond zich in een pand waar werkzaamheden plaatsvinden.

Politielinten, brandweerwagen, sirenes: bezoekers van het centrum van de Hanzestad kregen volop mee dat er wat aan de hand was. Waanders in de Broeren werd ontruimd, net als een deel van de C&A en andere gebouwen. Ook de WE en Eyewish gingen op slot op last van de brandweer, publiek werd weggestuurd.

Ook woningen werden ontruimd. Café De Tagrijn diende als opvanglocatie voor bewoners en winkeliers. Maar er was niemand die daar gebruik van maakte.

Probleem

Het duurde relatief lang, omdat in het pand de hoofdgaskraan moeilijk te vinden was. In een denkbeeldige cirkel rond het gaslek werden straten ontruimd. Het ging ruwweg om (delen van de) Broerenstraat, de Nieuwstraat, Spiegelstraat en de Kleine Aa. Rond 15.45 was het lek gedicht en werd het hele gebied weer vrijgegeven.

Volledig scherm Brandweer en andere harde werkers op zoek naar het gaslek. © Harm Meter

Bot

Fietsers en voetgangers in het centrum merkten het ook. Mensen die hun fiets op wilden halen in het afgezette gebied, vingen bot bij politielinten. Anderen moesten omlopen of omfietsen. Getuige Hicham: ,,Ik fietste hier toen ik weer weg moest omdat er een gaslek was. Het plein is ontruimd. Bij de Waanders moesten alle klanten eruit en moest het pand op slot. Dat heb ik gezien, inderdaad.’’

Volledig scherm Politielinten in Zwolle in de omgeving van het gaslek © Paulien Plat

