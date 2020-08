Dorp vormt erehaag voor overleden ‘meester Kristian’, die ook goed kon voetballen

Almelose zorgdirec­tri­ce nam 1,3 miljoen privé op, maar weet niet meer waarvoor

9 juli ALMELO - Zorgonderneemster Neriman K. heeft in vijf jaar tijd 1,3 miljoen euro uit haar thuiszorgbedrijven opgenomen. Dat geld is nergens verantwoord: de complete administratie is verdwenen en ze kan zich weinig herinneren over de besteding van het geld.