Drie zwaargewonden bij botsing tussen twee auto’s bij Laren

Het ging mis toen een Audi TT in botsing kwam met een ander voertuig en tegen een boom tot stilstand kwam. De twee inzittenden van de Audi TT moesten door de brandweer uit hun benarde positie worden bevrijd.



Zij zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Een opgeroepen traumahelikopter werd later geannuleerd.



In het andere voertuig zaten vijf inzittenden van een voetbalelftal. Deze auto kwam een stuk verderop tot stilstand. De bestuurder is eveneens overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn.



De twee betrokken auto’s zijn door een bergingsbedrijf afgesleept. De N332 is inmiddels weer vrijgegeven.