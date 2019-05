Eenbenige Karel (63) verliest rechtszaak en mag niet motorrijden

Onderzoek naar omstreden fokker bij wie 100 honden zijn weggehaald

6 maart Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de misstanden bij de hondenfokkerij in Lettele waar vorig week 100 zieke en verwaarloosde dieren werden weggehaald. Bij een speciale zitting in de rechtbank in Zwolle eiste de aanklager vandaag dat het omstreden hondenpension tijdens dat onderzoek minstens een halfjaar op slot gaat.