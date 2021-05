Eerste teckelwinkel van Nederland krijgt vast stekje in Deventer: ‘Echt een teckelwalhalla’

85-plus­sers wachten ook in Zwolle buiten in de kou op prik: ‘Wat als het straks sneeuwt?’

4 februari Na de beelden van verregende ouderen die in Den Bosch wachten op een prik, had Zwollenaar Bart Dikkeschei verwacht dat hij vandaag met zijn opa direct de IJsselhallen in kon om de vaccinatie op te halen. Niets bleek minder waar. Ook zij stonden zeker een half uur in de kou. ‘Verschrikkelijk’, noemt zijn opa het. Volgens de GGD is het een uitzondering, al beloven ze extra maatregelen.