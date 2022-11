Energieslurpend wellnesscenter vond een antwoord op de gascrisis: ‘Dit geeft vertrouwen’

Klap voor camping, terrein aan IJssel moet dicht: ‘Rijkswa­ter­staat handelt uit angst’

Stadscamping De Worp moet over enkele dagen de deuren sluiten. Rijkswaterstaat staat opening in de wintermaanden niet meer toe en voert de veiligheid bij (eventueel) hoog water op. De campingeigenaar is teleurgesteld en ook de gemeente Deventer lijkt er minder blij mee. ,,Het is nog nooit misgegaan, Rijkswaterstaat handelt uit angst.”

28 oktober