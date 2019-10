Enorme vertraging na ongeluk met vrachtwagen op A1 bij Deventer

Dat meldt de ANWB.



Verkeer vanuit de richting Apeldoorn moet volgens de ANWB rond 17.30 uur rekening houden met anderhalf uur vertraging. De file begint in Apeldoorn en gaat door tot ver voorbij Deventer. De andere kant op is de extra reistijd ook ruim een uur.



Het gaat volgens een woordvoerder van de ANWB om een eenzijdig ongeval. De vrachtwagen reed in de richting van Apeldoorn en raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, tegen de midden-vangrail. Die raakte zo zwaar beschadigd dat ook de linker rijstrook in de andere richting werd afgesloten. Protocol is dat een vangrail direct wordt gerepareerd.



De file pakt extra lang uit omdat er ter plekke ook al wegwerkzaamheden zijn die voor verkeershinder zorgen. De werkzaamheden, tussen Apeldoorn en Azelo, zijn eerder dit jaar begonnen en duren nog tot 2025. De snelweg wordt er in beide richtingen verbreed.