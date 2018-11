Enorme wapenvondst in Hengelo

ENSCHEDE - Bij een inval in een woning in Hengelo is vrijdagochtend een groot arsenaal zware wapens aangetroffen. Het gaat om onder meer een raketwerper, raketten en meerdere automatische geweren. Een 29-jarige man uit Hengelo is aangehouden.

Forensisch onderzoek moet nog uitwijzen wanneer en waar de wapens zijn gebruikt. Toch denkt de politie met de vondst belangrijke stappen te hebben gezet in het onderzoek naar een reeks liquidatiepogingen en beschietingen die Twente vorig jaar teisterde.

Het gaat onder meer om het in brand steken van een Turkse kapper in Enschede, beschietingen van panden in die stad en meerdere brandstichtingen in Almelo.

Raketwerper

De raketwerper is tot dusver de heftigste vondst in het onderzoek naar de Twentse misdaadgolf. Voor zover bekend is het wapen ook niet gebruikt bij een van de incidenten.

Gelijktijdig met de vondst en de arrestatie in Hengelo werden er in Enschede ook meerdere panden doorzocht. Daarbij werd een 28-jarige Enschedeër gearresteerd. Waarvan hij wordt verdacht is niet bekend. Over de identiteit van de twee verdachten doet de politie ook geen verdere mededelingen.

Eerdere vondst

In hetzelfde onderzoek vond de politie eerder al meerdere vuurwapens in een Volkswagen Scirocco. In het in beslag genomen voertuig werd een handvuurwapen gevonden dat is gebruikt bij een beschieting in Gronau. Daarbij werd in mei vorig jaar een 45-jarige Turkse crimineel onder vuur genomen in zijn auto. De man overleefde de beschieting ternauwernood.

In de Scirocco werd ook een automatisch wapen gevonden. Dat was verstopt in een geheime ruimte achter de kentekenplaat aan de voorzijde. Op het wapen zit een geluidsdemper.

Luxxx

Justitie denkt dat het verstopte wapen vorig jaar september gebruikt is bij de beschietingen van loungebar Luxxx en een woning in de Benkoelenstraat in Enschede. Beide panden werden in dezelfde nacht onder vuur genomen.

Daarbij vielen op wonderlijke wijze geen doden: een bewoner van de Benkoelenstraat ontsnapte aan de dood toen de kogels door de ruiten vlogen, Luxx was op het moment van de schietpartij gesloten.

Andere verdachten

Tegen vier eerder aangehouden verdachten - allemaal verdacht van betrokkenheid bij de eerder genoemde incidenten - zijn al voorbereidende zittingen gehouden. Over twee weken gaan de strafprocessen verder met een nieuwe regiezitting.

Volledig scherm De wapens - en bijbehorende munitie - werden gevonden in sporttassen © Politie