Eva (19) uit Zwolle dreigt tentamen te missen door domme pech, politie blijkt redding: ‘Geluk gehad’

17-jarige jongen uit Raalte dood aangetrof­fen in sloot bij Dalfsen

Een 17-jarige jongen uit Raalte is bij een triest ongeval om het leven gekomen. Zijn lichaam is zondagmiddag rond kwart voor drie in een sloot gevonden. Hij was al overleden. De politie sluit uit dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen.

28 november