Ex-bewoners over landgoed in opspraak geraakte donatiebaas: ‘Ik ben daar doodsbang geweest’

Landgoed Oergoed in Witharen, bij Ommen, ligt er uitgestorven bij. Stevige sloten zitten om de houten hekken, twee varkens speuren naar eikels in het zand, kippen lopen zenuwachtig in het rond.



Van de in opspraak geraakte Robert-Jan Mastenbroek (29) geen spoor. Op een houten bord bij de ingang van het erf is met verf geschreven: ‘Op Oergoed leven wij van biologische en dynamische teelt. Ook eten wij geen vlees en vis.’



Het lijkt allemaal zo mooi als Rowena (58) zich afgelopen april op Oergoed meldt. Een zelfvoorzienende leefgemeenschap, waar je samen groente en fruit verbouwt, elkaar helpt en in harmonie leeft. ,,Het leek me een prachtige plek om te wonen.”