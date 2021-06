Familie spoorloos na moord op opa: wat gaat er schuil achter een verwilderde tuin?

25-jarige man aangehou­den voor lugubere steekpar­tij in Deventer

2 februari Toezichthouders van de gemeente hebben gisteravond een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden vanwege de steekpartij in het centrum van Deventer. Daarbij raakte een andere man gewond. Het slachtoffer stapte zelf met een mes in zijn rug in een ambulance, zo is op een filmpje te zien dat via sociale media is verspreid.