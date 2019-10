Familieruzie in Hengelo loopt uit de hand; man neergestoken

De politie rukte zaterdagavond groot uit voor een melding van een steekincident in Hengelo. Het voorval vond plaats in een woning aan de August Vördingstraat in Hengelo.



Volgens de politie was er sprake van huiselijk geweld tussen twee familieleden. Bij die ruzie in de woning werd iemand neergestoken met een mes. De vermoedelijke dader, een man, sloeg vervolgens op de vlucht. Na een zoektocht in de buurt heeft de politie de man uiteindelijk aan kunnen houden. Hij is meegenomen naar het bureau voor verhoor.



De politie verricht nog verder onderzoek in de woning. Het slachtoffer, ook een man, liep lichte verwondingen op en hoefde niet mee met de ambulance.