Forse brand in Deventer binnenstad, vijf mensen naar het ziekenhuis

Vier appartementen boven de passage zijn voorlopig onbewoonbaar door de rook. Bewoners van naastgelegen appartementen werden ook geëvacueerd, maar kunnen na metingen en ventilatie door de brandweer later vanochtend weer terug naar huis. Voor de geëvacueerde bewoners is opvang geregeld in het nabijgelegen stadhuis, al hebben de meesten onderdak kunnen vinden bij familie of buren.



Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid, het Team Forensische Opsporing van de politie en Team Brandonderzoek van de brandweer beginnen met een uitgebreid onderzoek. De schade aan de passage is groot, vooral het plafond heeft hevig gebrand. Hoe groot de schade is aan de winkels in de passage, is nog onbekend.