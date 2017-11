Gabriella haalde de Chinezen naar Giethoorn

Het is een reguliere herfstdag en Gabriella Esselbrugge zegt straks - na het interview - Chinese toeristen te verwachten. Die komen soep eten in haar hotel-restaurant De dames van de Jonge. Hier droomde ze van toen ze in 2005 naar een internationaal hotelcongres in Beijing ging. ,,Daar kreeg ik het idee om Chinezen als doelgroep te nemen, om buiten het hoogseizoen toeristen in Giethoorn te ontvangen.’’



In 2012 kwamen, na haar reclamecampagnes in China, de eerste grote stromen Chinezen. ,,Wat mij opviel was dat Chinezen steeds meer gingen reizen. Enkel en alleen voor mijn hotel reclame maken in China is zinloos. Daarom zette ik het merk Giethoorn daar in de markt.’’



Met succes. Hoe groot de Chinese toestroom precies is, weet niemand. Schattingen lopen uiteen van een half miljoen tot twee miljoen Chinezen per jaar. ,,Er is een enorme toename, punt. Of het alleen Chinezen zijn, dat betwist ik. Er zijn ook andere Aziatische landen die ons weten te vinden.’’