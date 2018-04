Grap wordt werkelijkheid: Zuivelhoeve maakt boer'n yoghurt met likeur

Kapotte graven in Diepenheim ‘kan ook gevolg van stormschade zijn’

2 april DIEPENHEIM - De gemeente Hof van Twente kan nog niet zeggen of de vernielde graven op de algemene begraafplaats in Diepenheim het resultaat van vandalisme is, of dat er iets anders is gebeurd. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente.