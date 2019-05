Grietje B. biecht op wat er écht in haar woonwagen in Deventer gebeurde: ‘Ik schoot bewust op mijn man’

Grietje B. houdt niet langer vol dat ze per ongeluk haar man Lauwie van Lies in Deventer heeft doodgeschoten. Ze schoot gericht op hem na door hem bedreigd ze zijn, zei ze in hoger beroep.

Woensdag werden op een regiezitting bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (zittingslocatie Zwolle) de onderzoekswensen van haar nieuwe advocaat Marijn Zuketto besproken.



B. gaf zelf aan waarom ze een nieuwe raadsman in de arm had genomen. ,,Mijn vorige advocaat is persoonlijk bedreigd’’, zei ze, verwijzend naar familie van haar man.

Wapen ging zeker twee keer af

Grietje B. (59) werd tot 12 jaar cel veroordeeld voor de moord op haar partner. De rechtbank ging bij die veroordeling niet uit van het idee dat de schoten per ongeluk gelost waren.



Van Lies is met zeker vier kogels beschoten, waarvan er drie dodelijk waren. Destijds verklaarde ze dat, terwijl ze door haar kleine woonwagen liep, het wapen per ongeluk afging.



Woensdag zei ze toch gericht op hem geschoten te hebben. Vlak voor het schietincident zou Van Lies een pistool op haar hoofd hebben gezet. Toen hij niet lang erna begon te schelden, pakte ze angstig de revolver van boven een van de keukenkastjes. Ze liep terug de woonkamer in. Ze herinnert zich dat het wapen zeker twee keer afging nadat ze deze op haar man had gericht. ,,Ik schrok en legde het wapen weg.’’

Advocaat: hoor familieleden

Omdat ze het nu anders ziet, wil advocaat Zuketto dat familieleden gehoord worden. Zij kunnen verklaren dat B. jarenlang onderdrukt werd door haar man.



,,Bedreigingen, mishandelingen, ze is door hem geïsoleerd. En in die omstandigheden wordt hij weer boos en knapt er iets in mevrouw.’’



Het jarenlang opbouwen van angst kwam ‘tot ontploffing’. Volgens de advocaat was hier mogelijk sprake van noodweerexces. Als voorschot op zijn pleidooi gaf hij aan dat ontslag van rechtsvervolging een mogelijk gevolg moet zijn.

Trekker

De raadsman wil ook getuigen laten horen onder meer omdat onduidelijk is of anderen de trekker van het wapen gepoetst hebben om sporen uit te wissen. Volgens de advocaat-generaal is er geen enkele aanwijzing in het dossier dat iemand anders dat gedaan zou hebben.



Hierover getuigen horen komt overeen met een ‘phishing expedition’, zei hij. Ook gaat het Openbaar Ministerie niet mee in het verhaal van B. dat ze handelde onder psychische overmacht. Ze had anders kunnen handelen.