Grote brand verwoest woonboerderij: brandweer nog uren bezig met nablussen

Benen van de fietser die hij aanreed bungelen uit zijn bus, bestuurder loopt weg en pakt nog een biertje

Zijn hoofd onder het dashboard, zijn voeten tegen het plafond. Zo troffen agenten ruim een jaar geleden een man aan in een busje dat in Collendoorn tegen een boom was geknald. Het bleek een fietser te zijn die door de voorruit was gevlogen. De bestuurder was spoorloos verdwenen. ,,Toen ik het strafdossier las, dacht ik: wat een idioot.”

15 november