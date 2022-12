Grote brand verwoest woonboerderij: vlammen slaan uit het dak

Kleuterjuf breekt ellebogen terwijl ze foto’s maakt van gymles en geeft school de schuld

Het was een lelijke val, die ze in februari vorig jaar maakte tijdens een gymles. Toen ze haar klas op de foto wilde zetten voor de ouderapp, zag de kleuterjuf de stang van een wip over het hoofd. Daarbij brak ze beide ellebogen en schoten haar armen uit de kom. De vrouw geeft de school daarvan de schuld.

