Grote partij drugs aangetroffen bij zwaarbewapende politieactie bij transportbedrijf in Rijssen

De drugs waren volgens de politie verstopt in een lading die stond opgeslagen bij het transportbedrijf. De recherche van de politie Twente is een onderzoek gestart. De partij drugs is in beslag genomen en vernietigd. De politie onderzoekt de herkomst van de harddrugs.

Zwaarbewapende agenten

Aan de vondst ging een grote politieactie vooraf die dinsdagavond al begon in Rijssen. Zwaarbewapende agenten liepen het pand in en uit. Een woordvoerder van het bedrijf kon niet zeggen wat er aan de hand was.



Aan de Ambachtsstraat heeft het transportbedrijf meerdere loodsen. Een deel daarvan zouden ze verhuren aan andere bedrijven voor onder meer opslag.



Het industrieterrein in Rijssen is woensdagochtend afgezet voor alle verkeer, maar inmiddels is het terrein weer vrijgegeven. De politieactie is gaande sinds ongeveer dinsdagavond 18.00 uur.