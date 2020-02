Grote verslagenheid na overlijden Almelose baby Zara-Lizzy in Duits ziekenhuis

In Bremen weken de ernstig bezorgde ouders niet van haar zijde, maar de spaarpot van de jonge vader en moeder raakte leeg tijdens het wekenlange verblijf in Duitsland. In Almelo leefde de familie intens mee.



Ter ondersteuning begon Zara-Lizzy’s tante Sharona Noltes een hulpactie. Via de website Gofundme zamelde ze geld in voor de extra kosten in Bremen. Het vooraf gestelde doel van 3.000 euro werd in een week bereikt.