Hardenberger aan de dood ontsnapt bij autoshow

Ouder echtpaar beschoten: ‘Dat geluid… Ik stond te trillen op mijn benen’

27 juli VRIEZENVEEN - Wild West-taferelen in Vriezenveen. Een ouder echtpaar uit die plaats is donderdagavond beschoten vanuit een busje, terwijl ze nietsvermoedend hun beesten aan het verzorgen waren. Ze raakten niet gewond, maar de schrik zit er goed in. „Voor hetzelfde geld waren we er niet meer geweest.”