Hardrijder heeft ‘geluk’: ‘Melding naar CBR kan niet. Hij heeft geen rijbewijs’

Theo en Roy (en nog 2000 anderen) wonen in ‘een geurhel’: ‘In deze lucht valt niet te leven’

Theo Pronk (70) uit Raalte komt van de boerderij en woont al zijn hele leven op het Sallandse platteland. Sinds de buurman grote varkensstallen mocht bouwen, verpest een penetrante stank zijn woongenot. Jarenlang was hij een roepende in de woestijn, maar een verrassende uitspraak van de rechter lijkt alles te veranderen. Voor Theo - en nog duizenden andere gezinnen - gloort weer hoop. ,,Ik ben geen westerling die hier net woont en klaagt over stank.”

7 januari