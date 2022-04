Hartverwarmend: blinde Pleun (8) rent IJsselloop met vriendje Vigo (7): ‘Hij cijferde zichzelf weg voor haar’

Docent die leerlinge (15) in huis nam en haar diverse keren verkracht­te krijgt drie jaar cel: ‘Je was een vaderfi­guur’

Een docent uit Ommen die in 1996 een destijds 15-jarige leerlinge in huis nam, verkrachtte haar meerdere keren. Hij maakte daarbij misbruik van zijn gezagspositie als pleegouder en leraar, zo oordeelde de rechtbank in Zwolle. De inmiddels 62-jarige oud-leraar kreeg 3 jaar cel opgelegd, bleek woensdag uit het vonnis.

23 maart