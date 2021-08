Helikopter speurt naar ‘verdwenen’ bijrijder bij ernstig ongeval N50, bestuurder zwaargewond

Met een politiehelikopter is vannacht gezocht naar een mogelijk verdwenen bijrijder bij een ernstig ongeluk op de N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen Zuid. Een beveiliger trof het zwaarbeschadigde autowrak omstreeks vier uur naast de weg. Omdat ook de airbag naast de zwaargewonde bestuurder was afgegaan rees het vermoeden dat er nog iemand in de auto had gezeten.

De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen Zuid. In het voertuig duidde er van alles op dat er een bijrijder geweest was, maar deze was voor de hulpdiensten onvindbaar.

Een beveiliger zag rond vier uur vannacht hoe de automobilist op de tegengelegen rijbaan van de weg raakte waarbij deze een lichtmast omver reed. Het voertuig sloeg hierbij over de kop. De oplettende beveiliger kwam als eerste ter plaatse bij de plek van het ongeval en waarschuwde de hulpdiensten.

Omdat duidelijk was dat de bestuurder buiten bewustzijn was werd naast de gebruikelijke politiewagens en ambulance ook een traumahelikopter meegestuurd. Het slachtoffer is met onduidelijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle.

Bij een ongeval op de N50 is een automobilist afgelopen nacht zwaargewond geraakt. De hulpdiensten hebben nog geruime tijd gezocht naar een vermoedelijke bijrijder, maar die was in geen velden of wegen te bekennen.

Tweede slachtoffer spoorloos

Door onder andere een airbag die was afgegaan bij de bijrijdersstoel, waren de hulpdiensten in de veronderstelling dat er sprake zou zijn van een tweede slachtoffer. Omdat er in de auto verder niemand werd aangetroffen, heeft de politie onder meer de omgeving uitgekamd met een warmtebeeldcamera. Daarnaast werd er contact gelegd met naasten om te informeren of zij iets hadden vernomen van het vermoedelijke tweede slachtoffer. De pogingen om de mogelijke bijrijder op te sporen bleven zonder resultaat.

Al die tijd bleef de traumahelikopter ter plaatse vanwege de eventuele toestand van een mogelijk tweede slachtoffer. Na ruim een uur werd het Mobiel Medisch Team weer beschikbaar gesteld voor andere noodsituaties. De tweede ambulance bleef op de plek van het ongeluk voor als er toch nog een bijrijder zou worden aangetroffen

Bij de zoektocht werd uiteindelijk een politiehelikopter ingeschakeld om verder te zoeken met een warmtebeeldcamera. Ook vanuit de lucht werd niets waargenomen, de tweede ambulance keerde onverrichter zake terug. Niet veel later werd de politie geïnformeerd dat, hoewel er duidelijke indicaties waren, het vermoedelijke slachtoffer niet in het voertuig zou hebben gezeten.

Afhandeling

De dienst Verkeersongevallenanalyse (VOA) heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. De auto kon niet verder en moest door de berger worden afgesleept. Vanwege het ongeval is de rechterrijstrook van de N50 meerdere uren afgesloten geweest voor verkeer. Door een beperkte hoeveelheid weggebruikers leverde dit geen problemen op voor de doorstroming.

