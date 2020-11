Hengeloër (47) opgepakt vanwege betrokkenheid bij poging tot moord op Enschedese advocaat

Zes tips over aanslag op Enschedese advocaat; link met failliete sport­school

20 mei ENSCHEDE – Bij de politie zijn na de uitzending van Opsprong Verzocht van dinsdagavond zes tips binnengekomen over de aanslag op advocaat Philippe Schol. De advocaat werd in november vorig jaar vanuit uit een rijdende VW Polo nabij zijn woning in Gronau – vlak over de grens bij Glane – in zijn been geschoten.