Het huurhuisje van Bert uit Giethoorn gaat na zijn dood naar vluchtelingen: ‘Maar voel me nog kiplekker’

Die overigens aangeeft dat ze nog wel even geduld moeten hebben. ,,Ik voel me nog kiplekker en knijp er nog lang niet tussenuit.’’



Op bezoek bij Analbers valt hij gelijk met de deur in huis. ,,Ik ben anders dan een ander. Neem geen blad voor de mond en zeg hoe ik er over denk. Tegen iedereen en overal.’’ Zo, dat is duidelijk. Hij serveert een kop koffie, gaat zitten op de bank en steekt van wal.



Over zijn Twentse afkomst, zijn voetbalverleden als succesvolle trainer van de tweede elftallen van VV Steenwijk en MSC Meppel, zijn werk in de horeca, onder meer als kok, in Ootmarsum, Hollands Venetië in Giethoorn en De Otterskooi in Dwarsgracht, de breuk met familieleden, zijn sociale bewogenheid (‘Ik kom uit een echt rood nest’) én de vluchtelingenkwestie.