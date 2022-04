Hoe kon gezin in Oldenzaal het instorten van hun huis overleven? ‘Zoon lag op zolder in bed, dat heeft hem gered’

Laadpaalin­stal­la­teurs over explosie in Oldenzaal: ‘Monteur had nooit aan de slag mogen gaan’

De installatie van een elektronische laadpaal veroorzaakte maandag in Oldenzaal een explosie die een vrijstaand huis met de grond gelijkmaakte. Wonder boven wonder overleefden de bewoners het, net als de monteur, die volgens concullega’s nooit alleen aan de slag had mogen gaan. „Dan weet je niet waar je boort, dan moet je gokken.”

16:45