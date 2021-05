‘Homohatende’ dominee krijgt bedreiging na bedreiging: ‘Ik ontvang plaatjes van blote mannen’

‘Dader kerstmoord had nooit zelfstan­dig mogen wonen’, zegt me­de-eigenaar Zorgstal Radewijk

2 maart HENGELO - Wim V., de psychiatrische patiënt die in de kerstnacht van 2019 Chantal de Vries vermoordde in Hengelo, had nooit zelfstandig in een appartement mogen wonen. Dat zegt onder anderen de mede-eigenaar van zorgorganisatie De Zorgstal uit Radewijk (gemeente Hardenberg). Meerdere oud-werknemers onderschrijven die opvatting.