Honderd ‘ziekelijke en bange’ honden weggehaald bij fokker

Stress

Volgens een door de Dierenbescherming ingeschakelde deskundige was het sociale welzijn van alle honden zeer slecht. De dieren vertoonden veel stress. Dat was te merken aan gedrag als wegkruipen, urineren, braken en afreageren op waterbakken of hekwerk. Veel honden vertoonden ook angst voor mensen.



Aanleiding voor de grootschalige controle 28 maart bij deze fokker, was een controle door de Dierenbescherming een week eerder. De inspecteur maakte zich grote zorgen over de omstandigheden waar de honden in leefden. Vorig jaar zomer werd er ook al een controle uitgevoerd bij het bedrijf in Deventer. Maatregelen die toen werden opgelegd om de situatie te verbeteren werden grotendeels doorgevoerd. ‘Helaas bleek nu dus dat de eigenaar daar niet mee is doorgegaan', zegt de Dierenbescherming op haar website.