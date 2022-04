Huis ingestort, nog slachtoffer onder het puin na gasexplosie in Oldenzaal

Er is contact met een derde persoon die nog onder het puin ligt. ,,Daar proberen we nu bij te komen en diegene te redden”, aldus een woordvoerster.



De vrijstaande woning aan de Hoefsmid stortte maandagochtend volledig in. Buurtbewoners zeggen dat er bij het huis gewerkt werd aan de installatie van laadpalen. Bij die werkzaamheden is kennelijk een gasleiding geraakt



Het is onduidelijk of de monteurs op het moment van de explosie ook daadwerkelijk aan het werk waren. Mensen uit de buurt hebben gezien dat de zoon des huizes na de explosie in shock was.