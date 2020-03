Inbraak in droomhuis brengt jarige pianoster Wibi Soerjadi in shock

Villa van Wibi Soerjadi leegge­roofd tijdens verjaar­dags­feest in Disneyland

10:45 DIEPENHEIM - Wibi Soerjadi, de pianovirtuoos uit Diepenheim, is alles kwijt. Terwijl hij zin vijftigste verjaardag vierde in Disneyland Parijs haalden onverlaten zijn karakteristieke villa in Diepenheim leeg. ‘Er is ingebroken, alles weg inclusief paardenwagen’, zo schrijft Soerjadi in kapitalen op Instagram. ’Graag tips!’