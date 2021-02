Indrukwekkende herdenking in stadion Heracles voor omgebrachte Lotte (14): ‘Ons lot uit de loterij’

René wordt licht uit ogen geslagen als hij scooterrij­der tot de orde roept: ‘Zinloos geweld, en dat in Balkbrug’

30 november René Paquot wilde alleen maar weten waarom een scooterbestuurder zijn oprit gebruikte als parkeerplaats. Meer niet. Maar in de paar tellen die volgen, wordt het licht hem letterlijk uit de ogen geslagen. Hij loopt blijvend letsel op, een verdachte is nog niet opgepakt. Zinloos geweld. Zomaar, op een zondagavond in Balkbrug. ,,Voor niks.”