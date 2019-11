Internetdrukker overstelpt met aanvragen na shirtjesactie Arjen Lubach: ‘Dit geeft een boost’

Onderwijsstaking

Drukwerkdeal Deventer

Het ontwerp op de site is al duizenden keren gedownload, maar mensen zetten toch maar niet hun kinderen aan het werk. ,,Die kinderen zijn goedbetaalde, volwassen drukkers van ons bedrijf geworden’’, lacht contentmanager Lourens Scholing van Drukwerkdeal.nl uit Deventer, dat marktleider is in online drukwerk. De bestellingen rolden binnen bij het bedrijf. ,,Maandag meteen al vierhonderd en zo gaat het de hele week door. We hebben inmiddels zestienduizend shirts op voorraad om de vraag aan te kunnen.’’

Dertig drukkers 24/7

Het bedrijf dat in 2005 werd opgestart in Deventer, heeft vierhonderd mensen in dienst, waarvan tweehonderd drukkers. Scholing: ,,De klus die we door Lubach hebben gekregen, is denk ik de grootste tot nu toe. Er zijn zo’n dertig drukkers 24/7 mee bezig.’’



Het bedrijf krijgt vooral bestellingen binnen van leraren en onderwijsinstellingen. Dat zorgt voor een positieve vibe bij Drukwerkdeal.nl, volgens Scholing. ,,Dit geeft een boost, iedereen doet een stapje extra. Het is een mega klus, maar ook een mooie actie om aan mee te werken, het is een goed doel. We steunen de leraren graag.’’