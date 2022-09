Intimidatie door boze boeren zorgt voor dreigende situatie bij provincie Overijssel: ‘Het was echt heftig’

ZWOLLE - Een dreigende situatie, waarbij gescholden en gevloekt werd en sprake was van ernstige intimidatie. Een commissievergadering van de provincie Overijssel is woensdagmiddag uit de hand gelopen.

De emoties liepen hoog op bij boeren die rond Natura 2000-gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld bij Lattrop zitten. De provincie sluit niet uit dat er op een later tijdstip aangifte wordt gedaan.

In de commissie Landbouw en Natuur van woensdag werd het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) Bergvennen & Brecklenkampse Veld behandeld. Het Natura 2000-gebied wordt beschermd en dat heeft grote gevolgen voor bedrijvigheid rond het gebied. Boeren moeten mogelijk inkrimpen of stoppen.



Ongeveer dertig boeren en andere inwoners uit de omgeving van het natuurgebied bij Lattrop in de gemeente Dinkelland waren aanwezig om de vergadering te volgen en in te spreken.

Boze reacties

Daarna hebben de commissieleden het voorstel besproken met gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher en werden vragen beantwoord. Dit leidde tot boze reacties bij de aanwezigen en daarna liepen de emoties bij hen hoog op.

Er ontstond, tijdens een korte onderbreking van de vergadering, volgens de provincie een dreigende situatie, waarbij gescholden en gevloekt werd en sprake was van ernstige intimidatie. De groep is daarna vertrokken.

Quote Het werd steeds grimmiger, waarbij het even leek alsof het ook tot een lichamelij­ke dreiging kon leiden. woordvoerder, provincie Overijssel

‘Even laten bezinken’

„Het was echt heftig”, zegt een woordvoerder van de provincie. „Het werd steeds grimmiger, waarbij het even leek alsof het ook tot een lichamelijke dreiging kon leiden. Veel mensen zijn echt geschrokken.”



Tot een aangifte bij de politie heeft het (nog) niet geleid. „Maar ik sluit niet uit dat dat alsnog gebeurt. We moeten het eerst even laten bezinken.”

‘Ontoelaatbaar’

De provincie Overijssel stelt in een verklaring dat ze het ontoelaatbaar vindt dat een dergelijke situatie ontstaat tijdens een openbare commissievergadering. ‘Bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers moeten in een veilige omgeving hun werk kunnen doen. Dat is een essentiële voorwaarde voor een goed functionerende democratie.’



De provincie zegt te snappen dat de samenleving voor grote uitdagingen staat en dat specifieke groepen mensen hard geraakt worden of dreigen te worden. ‘Tegelijk is dit nooit een legitimatie om democratische processen te verstoren.’



Provinciale Staten zou komende woensdag 28 september over het plan voor het Natura 2000-gebied stemmen, maar dat is een maand uitgesteld. „Om de rust terug te vinden in het dossier zodat het goede besluit wordt genomen”, aldus de woordvoerder.”