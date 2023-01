Jeroen en Marijke uit Zwolle hadden 468 sokken in huis vol rommel: ‘We waren er zo klaar mee’

Jordi en zoontje (9) in de kou na conflict met huurbaas: ‘Het is hier nu 11 graden’

HENGELO - Jordi Raanhuis en zijn 9-jarige zoontje uit Hengelo staan in de kou. Woensdag sprong een leiding van zijn oude cv-ketel en kwam zijn woning blank te staan. Zijn huurbaas weigert echter een loodgieter langs te sturen, vanwege een conflict over de energierekening. „Volgens de thermostaat is het hier nu 11,7 graden.”

9 december