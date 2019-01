Jheylanio (11) is verlost van reusachtige cyste die zijn leven verwoestte: ‘We hebben ons kind terug’

Kickboksen zit er voor hem niet meer in, dat was best even slikken. ,,Maar nu mag ik met papa mee crossen op de quad’’, roept Jheylanio Gumbs spontaan. Met een grote glimlach: ,,Met een helm op, dat moet van mama.’’ Die helm moet ook op als ie gaat mountainbiken met zijn broertje Ruthiano. ,,Gaan we naar het bos, bump jumpen.’’ Het gaat goed met de jongen uit Lieren die door een reusachtige cyste onhandelbaar werd thuis. Deze week is Jheylanio elf jaar geworden en heeft ie een nieuwe BMX gekregen. Maar nog mooier was dat hij een echt feestje heeft kunnen geven en met zijn beste vriendjes naar de bios is geweest. Ruthiano is zichtbaar onder de indruk van zijn grote broer. ,,Ik mocht ook mee, heel tof.’’