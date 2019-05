Johanna en Matthias laten huis en haard achter voor een tv-programma... dat na vier weken al stopt

Grietje B. biecht op wat er écht in haar woonwagen in Deventer gebeurde: ‘Ik schoot bewust op mijn man’

8 mei Grietje B. houdt niet langer vol dat ze per ongeluk haar man Lauwie van Lies in Deventer heeft doodgeschoten. Ze schoot gericht op hem na door hem bedreigd ze zijn, zei ze in hoger beroep.