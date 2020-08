Jongeren gingen stappen in plaats van in quarantaine: meisje besmet, 55 gasten in onzekerheid

De corona-affaire in het Overijsselse Oldenzaal is te herleiden tot één bron. Het gaat om twee jonge mannen die samen op vakantie zijn geweest en na terugkomst geen quarantaine in acht hebben genomen. Een van hen heeft vrijdag bij ‘een innig contact’ een jonge vrouw besmet.

Het drietal is niet alleen bij café De Bestemming, maar ook bij een andere horecagelegenheid geweest. Zo beschrijft burgemeester Patrick Welman de kennis op dit moment rond de coronaperikelen in Oldenzaal.



Café De Bestemming is gesloten toen duidelijk werd dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag personen waren geweest, die later besmet bleken.



Een van de mannen heeft gevoetbald bij voetbalclub De Esch. De club besloot drie selectieteams voorlopig niet te laten trainen en het eerste af te melden voor een toernooi in Borne.

Quote Dit is toch wel de angst die we hadden: dat jongeren het virus meenemen van vakantie Patrick Welman Welman vindt de maatregelen die De Bestemming heeft genomen een voorbeeld van hoe het moet. Het café gaat pas weer open als blijkt dat het personeel niet besmet is geraakt. Hij hoopt de De Kelder dat voorbeeld volgt.



Welman gaat er op dit moment van uit dat er slechts één bron van de coronabesmetting is en niet twee. Volgens hem is alles te herleiden tot de twee jongens die terug zijn gekomen uit een Zuid-Europees land waar voor een deel code oranje geldt.

Zoenen

Volgens hem zijn zij bij terugkomst niet in quarantaine gegaan, maar de stad in getrokken. Ze hadden vrijdag geen klachten, maar werden zaterdag wel ziek. Op vrijdag had één van hen een ‘innig contact’ met een meisje, dat ook ziek is geworden. ,,We zijn allemaal jong geweest’’, zegt Welman.



De gemeente roept iedereen die die nacht in De Bestemming of De Kelder is geweest, op zich bij de GGD te melden. ,,Aarzel niet, zegt Welman.’’ Vanmiddag spreekt hij met de ondernemers en met de jongens.



Welman zegt: ,,Dit is toch wel de angst die we hadden: dat jongeren het virus meenemen van vakantie.’’



‘100 verhalen die incorrect zijn’

Een van de betrokken jongens reageert op Facebook dat tal van onjuiste verhalen de ronde doen. Dit is wat hij meldt:



,,Zoals volgens mij heel Oldenzaal weet hebben X. en ik corona. Echter gaan er wel 100 verhalen rond die incorrect zijn. Hier het correcte verhaal: ik en X. zijn zondag 16 augustus gebeld door de GGD dat wij in contact zijn gekomen met iemand die positief is getest op corona. Dus zijn zij direct in quarantaine gegaan en hebben wij ons maandag laten testen.



Dinsdag kregen we bericht beide positief getest te zijn. Vanuit de GGD moeten we hierom drie dagen thuis blijven. Wij kiezen echter ervoor om dit te verlengen tot maandag voor alle zekerheid. Wij zijn beide niet ziek en 100 procent fit en hebben ook 0 klachten gehad. Excuus naar de personen die erdoor benadeeld zijn maar wij wisten van niks.’’