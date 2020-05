Kapper in schuurtje op heterdaad betrapt na tip buurtbewoners

Op het moment dat de handhaving binnenkwam werd er iemand geknipt. De kapper en de klant zijn allebei beboet.



De gemeentelijke toezichthouders werden opgeroepen om een kijkje te nemen in de Rivierenwijk. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om een professionele kapper die normaal in een kapsalon werkt. De kapper had tijdelijk in zijn schuurtje wat ingericht.



Toen de toezichthouders bij het schuurtje kwamen was er een klant aanwezig die werd geknipt. Tot aanstaande maandag zijn contactberoepen zoals de kapper niet toegestaan. Daarom zijn zowel klant als kapper op de bon geslingerd. Voor de kapper gaat het om 4000 euro. De klant heeft door de actie een dure knipbeurt, zijn boete is 400 euro.