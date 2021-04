Kettingbotsing zorgt voor chaos op A1 in Twente: verkeer wordt omgeleid

Drugslab Baak hoorde bij buitenland­se drugsbende onder leiding van Chileen en Mexicaan

29 januari BAAK - Het drugslab dat zondagavond 6 december is ontdekt in een schuur in Baak, was onderdeel van een criminele organisatie die onder leiding stond van een Chileen en een Mexicaan. Dat blijkt uit een bericht van de politie, die recent negen leden van deze in Nederland actieve, buitenlandse drugsbende heeft gearresteerd.