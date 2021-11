Keukenzaak failliet: curator treft verlaten showroom aan

MKD bv. bestond pas sinds mei vorig jaar. Maar het bedrijf opende in Rijssen al een jaar eerder, in juli 2019. Daarvoor was het gevestigd in Almelo. Twee weken na de opening in 2019 ontstond er grote schade door een brand.



„Het bedrijf was toen kennelijk ondergebracht in een andere vennootschap dan die nu failliet is”, aldus curator Kolkman. „Dat zou de eigenaar moeten kunnen vertellen, maar die heb ik nog niet kunnen bereiken.”