Kinderporno in appgroep middelbare school: ‘Zeer ernstig’

Op Carmel College Salland in Raalte is commotie nadat volgens de school kinderpornografisch materiaal rond is gegaan in een Whatsapp-groep van leerlingen.

De school spreekt over een ‘uiterst verontrustende situatie’. De teamleiders van de Raalter school schrijven in een mail aan ouders van de leerlingen, de situatie zeer hoog op te nemen. De schoolleiding heeft advies ingewonnen bij de politie over de te nemen vervolgstappen.

13, 14 jaar

,,Een van de groepsleden heeft seksueel getinte foto’s, die niet door de beugel kunnen, verstuurd in de WhatssApp-groep’’, meldt de schoolleiding in het schrijven. Het gaat om een tweede klas in de onderbouw met leerlingen van 13, 14 jaar.



,,We hebben zo spoedig mogelijk de situatie uitgezocht en advies ingewonnen bij de politie over de te nemen vervolgstappen. Wij willen deze situatie grondig onderzocht hebben, zorgvuldig handelen en accepteren dergelijk gedrag niet.’’

‘Vreemden’

Een leerling uit de klas had in de app-groep ‘vreemden’ binnengelaten. Die zetten ‘ongewenste en ongepaste berichten’ in de app-groep, schrijft de schoolleiding aan de ouders.



,,Het gaat om kinderpornografisch materiaal’’, specificeert Wendy Lemstra, directeur onderwijs van het Carmel. ,,Zeer ernstig. Bovendien strafbaar materiaal om in bezit te hebben.’’ In een tweede mail die ouders ontvingen laat de school weten dat het zou gaat om ‘pornografisch getinte foto's, waarom onbekende kinderen staan afgebeeld’.

‘Zeer belastend’

De school kwam het app-verkeer op het spoor toen een van de ouders bij de mentor aan de bel trok. ,,Het gaat om zeer belastende berichten’’, aldus de onderwijsdirecteur. ,,Daarom hebben we direct de politie ingeschakeld. We vragen de ouders om in gesprek te gaan met de kinderen en de berichten zo snel mogelijk te verwijderen.’’



De ouders van de betrokken klas hebben al een mail ontvangen over de situatie. ,,Vandaag doen we aan alle ouders van de school een schrijven uit’’, zegt Lemstra. ,,De commotie is namelijk nog niet gestopt, het gaat als een lopend vuurtje door. Het is voor ons ontzettend lastig grip te krijgen op zoiets. Het speelt zich af op het sociale vlak tussen leerlingen. Voor deze problematiek zoeken we dan ook het contact op met ouders om gezamenlijk op te trekken om het bespreekbaar te maken. Bovendien reageert ieder kind anders op deze situatie, de een haalt zijn schouders op, de ander kan ervan van slag zijn. Maak het bespreekbaar. De conclusie is, dit is zo vreselijk naar, dat willen we absoluut niet hebben.’’

Begeleiding