Klaas gelooft ogen niet: Ziet hij daar een groep jagers gezellig op hazenjacht in coronatijd?

Agent in vrije tijd bewust aangereden en meege­sleurd in Hengelo

28 september HENGELO - Een agent is zondagmiddag in Hengelo bewust aangereden. Even daarvoor had hij personen aangesproken op straat. Als gevolg daarvan werd hij aangereden en enkele meters meegesleurd door een zwarte Volkswagen. De agent was ten tijde van het incident niet aan het werk.