Klant duwt winkelwagen tegen gemaskerde overvaller Albert Heijn: ‘Opdonderen jij’

update Vissers vinden lichaam in IJssel bij Wijhe: politie doet onderzoek

In de IJssel bij het Overijsselse Wijhe is vanmiddag het stoffelijke overschot gevonden van een ‘oudere’ man. Dat meldt de politie. Vissers zagen het lichaam drijven. De politie is op de plek des onheils en kan verder nog niets zeggen over toedracht en identiteit.

30 mei