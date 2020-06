Landal boekt succes met natuurmiddel tegen eikenprocessierups: Is dit het ei van Columbus?

Na ‘testgebied’ Landal Twenhaarsveld nemen alle Landalparken in Nederland en Welkoopwinkels het natuurmiddel in gebruik.



Vierhonderd nesten heeft Rutger Cruiming, bedrijfsleider van het bosrijke, Holtense vakantiepark geteld. En dat is vast niet alles, want er zijn veel meer eikenprocessierupsen dan vorig jaar.



,,Toen ontplofte het al. Besproeien met het omstreden Xentari is hier not done. We hebben ze vorig jaar laten wegzuigen. Toen waren er allemaal mensen in witte pakken op het park. Daar krijgen gasten nou niet bepaald een vakantiegevoel van.’’